Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 95

«Кожна людина повинна мати безперешкодний доступ до якісних соціальних послуг за місцем свого проживання», – Марина Лазебна

«Кожна людина повинна мати безперешкодний доступ до якісних соціальних послуг за місцем свого проживання», – Марина Лазебна

Урядом протягом 2020 року ухвалена необхідна нормативна база для регулювання всіх ключових етапів надання соціальних послуг – від виявлення та оцінки потреб людей до якості конкретної послуги.

23 cоціальні послуги вже стандартизовано. Це ті послуги, в яких потреба людей відчувається найбільше:

● догляд вдома та денний догляд – послугу отримують понад 800 тис. осіб,

● натуральна допомога – майже 400 тис. осіб,

● соціальна адаптація – майже 300 тис. осіб,

● соціальний супровід сімей у СЖО – майже 40 тис. сімей,

● догляд (стаціонарний, паліативний) – понад 60 тис. осіб.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сергій Шкарлет: кожна дитина, яка виявить бажання навчатися в 10-11 класах, матиме таку змогу
Сегодня 09:18    9
Нова авіакомпанія запустить два маршрути в Україну з Італії
Сегодня 08:49    60
Як військовослужбовцю швидко порахувати, яка в нього буде пенсія?
Сегодня 07:56    108
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 січня 2021 року
Сегодня 06:35    81
Впровадження системи попередньої інформації про пасажирів підвищить ефективність протидії транснаціональній злочинності
Сегодня 06:26    102
В Украине позволили в 10 раз увеличить мощность сотовых станций
Сегодня 06:08    203
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    136
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    128
Олександра Кудрявцева та Фелікс Титаренко розповіли про результати роботи Офісу сталих інвестицій у 2020 та плани на 2021 рік
31.01.2021 10:55    148
Дія City зменшить податкове навантаження на IT-індустрію та створить нову альтернативу роботі ФОП
31.01.2021 10:27    174
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 