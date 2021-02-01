«Кожна людина повинна мати безперешкодний доступ до якісних соціальних послуг за місцем свого проживання», – Марина Лазебна

Урядом протягом 2020 року ухвалена необхідна нормативна база для регулювання всіх ключових етапів надання соціальних послуг – від виявлення та оцінки потреб людей до якості конкретної послуги.

23 cоціальні послуги вже стандартизовано. Це ті послуги, в яких потреба людей відчувається найбільше:

● догляд вдома та денний догляд – послугу отримують понад 800 тис. осіб,

● натуральна допомога – майже 400 тис. осіб,

● соціальна адаптація – майже 300 тис. осіб,

● соціальний супровід сімей у СЖО – майже 40 тис. сімей,

● догляд (стаціонарний, паліативний) – понад 60 тис. осіб.

Источник: msp.gov.ua

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