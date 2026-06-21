«Кожна моя міна має робити свою справу»: прикордонник Аїд

Дмитро родом з Чернівецької області. Після навчання та здобуття фаху техніка-механіка працював у багатьох сферах.

«Ким я тільки не був. Навіть різноробочим», - посміхається Дмитро.

До Державної прикордонної служби хлопець приєднався добровільно, з початком повномасштабного вторгнення. Після проходження підготовки прикордонник у складі бойового підрозділу Чернівецького прикордонного загону вирушив на Бахмутський напрямок. Там виконував завдання із захисту країни в складі мінометного розрахунку.

«Міномет – це групова зброя. Тут все залежить від колективу. Коли всі працюють злагоджено, тоді можна вести прицільний вогонь», – каже прикордонник

Про завдання, яке вдалося найкраще виконати на фронті, Дмитро розповів так: «Пишаюся тим, що всі залишилися живі. А щодо безпосередніх завдань, то одного разу вразили ціль і побачили величезний вибух та стовп диму в формі гриба. Потім вже побратими зі Збройних Сил сказали, що то був ворожий склад боєприпасів».

«У війни реально є страх», – каже Дмитро. – Але у нас на це не було часу. Іноді по нам працював танк, іноді авіація, але ми потім виходили з укриттів і продовжували робити своє». На запитання «Чому обрав позивний Аїд?», прикордонник відповідає: «Це бог підземного царства. А я, як мінометник, хочу кожного ворога до цього царства відправити. Щоб кожна моя міна робила це».

Зараз Дмитро проходить службу на посаді інструктора відділу бойової та спеціальної підготовки. Передає досвід, вислуховує кожного, дає поради. Після перемоги хлопець планує продовжити службу, адже вважає, що ще треба буде багато чого зробити для того, щоб люди змогли повернутися до нормального життя.

Джерело: dpsu.gov.ua

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