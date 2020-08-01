Коли можна не пускати на підприємство перевірку пожежної безпеки

Основний документ, який мають надати інспектори від ДСНС, – це наказ про проведення перевірки. Він повинен містити інформацію про суб’єкта господарювання, щодо якого буде проводитися перевірка, та предмет перевірки. На підставі наказу оформляється направлення на перевірку.

Наказ та направлення повинні бути підписані керівництвом ДСНС і завірені печаткою.

Як пояснив адвокат Роман Чумак, перше, що повинен зробити перевіряючий, що прийшов із перевіркою, це пред’явити оригінал направлення (і надати його копію) та службове посвідчення.

Не пустити перевірку на підприємство можна, якщо:

1) інспектори не пред’являть направлення та службове посвідчення;

2) немає обов’язкових реквізитів у направленні або службовому посвідченні;

3) не попередили про планову перевірку або недотрималися термінів направлення;

4) суб’єкта господарювання немає в річному плані-графіку перевірок;

5) перевірка щодо певного факту вже відбувалася;

6) інспектор відмовляється залишити запис у журналі перевірок.

У всіх інших випадках керівник підприємства зобов’язаний допустити представників ДСНС до перевірки. Він так само має особисто спілкуватися й надавати документи інспекторам.

– За законом термін перевірки не може перевищувати десяти днів. Однак для суб’єктів малого підприємництва термін зменшений – не більше п’яти днів для планової перевірки та не більше двох днів – для позапланової, – додав Роман Чумак.

За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, кожен з яких підписується обома сторонами. Адвокат радить, підписуючи акт, уважно з ним ознайомитися. Зауваження і заперечення треба обов’язково зафіксувати.

Коли в результаті перевірки виявляються які-небудь порушення, складається припис щодо їх усунення. У разі невиконання вимог припису у відведений час, ДСНС може звернутися до суду.

Источник: slk.kh.ua

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