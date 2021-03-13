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Коли повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подавати більше не потрібно?

Коли повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подавати більше не потрібно?

Ви посадовець і займаєте відповідальне та особливо відповідальне становище чи посаду пов’язану з високим рівнем корупційного ризику? Тоді на вас розповсюджується обов’язок подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Повідомлення подається протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку, який перевищує 50 прожиткових мінімумів (113 500 грн для 2021 року) в електронному вигляді до Реєстру декларацій.

Увійти до Реєстру можливо завдяки кваліфікованому електронному підпису за посиланням: https://portal.nazk.gov.ua/login.

Проте, якщо ви більше не працюєте на посаді, пов’язаній з високим рівнем корупційних ризиків, або ж втратили статус службової особи, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані більше не потрібно. Така ситуація може виникнути через звільнення суб’єкта декларування або переведення на іншу посаду, на якій не передбачений обов’язок подання таких повідомлень.

Докладніше про те, кому та як повідомляти про суттєві зміни у майновому стані, можна прочитати за посиланням: https://bit.ly/38tMZsu.

Источник: nazk.gov.ua

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