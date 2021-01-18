Коли в Україні закінчиться карантин?

МОЗ не буде наполягати на продовжені жорстких обмежень після 24 січня. З 25 січня країна повернеться до адаптивного карантину.

Про це розповів у Facebook голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький після зустрічі депутатів з очільником МОЗ Максимом Степановим.

За його словами, міністерство ще не проводило аналіз ефективності жорстких карантинних обмежень, які почали діяти з 8 січня, але має публічно відзвітувати про результати після 24 січня.

Очільник МОЗ Максим Степанов раніше виступав за продовження локдауну після 24 січня, але потім змінив свою думку.

Кілька днів тому він заявив, що влада планує повернути адаптивний карантин після закінчення січневого локдауну.

"У нас в країні на сьогодні карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень з 8 до 24 січня. Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом", - зазначив голова МОЗ.

Після 24 січня, за його словами, в залежності від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень

При цьому він не виключив повторення локдауну, якщо буде надкритична ситуація і різке зростання захворюваності.

За минулу добу в Україні на Covid-19 захворіли майже шість тисяч людей. До лікарень з важкими симптомами потрапили 2 131 людина.

Всього з початку епідемії на Covid-19 в Україні захворіли понад 1 млн людей, померли понад 20 тисяч.

Тим часом в Україні досі не почалася вакцинація від коронавірусу, хоча у десятках країн світу вона вже триває тижнями.

Перші партії вакциин очікують у лютому. Проте, з якої вакциною почнуть щеплення, невідомо.

Якщо під час випробувань підтвердять ефективність китайської вакцини Sinovac на рівні 70%, в Україну в лютому завезуть 700 тис доз. Всього Україна купила майже 2 млн доз цієї вакцини.

Ще 210 тис доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX, розповів пан Радуцький.

Раніше у МОЗ розповідали, що у рамках глобальної допомоги СOVAX також привезуть вакцину AstraZeneca.

* Що закрито?

Що означає карантин з 8 січня? Це заборона на роботу ТРЦ, кафе та ресторанів (крім доставки та замовлень "на виніс"), кінотеатрів, спортзалів та магазинів непродовольчих товарів.

Окрім того, на канікули або на дистанційне навчання відправили усі навчальні заклади, окрім дитсадків.

Масові заходи на період карантину заборонені. Виняток - професійні спортивні заходи за умови відсутності глядачів.

Натомість громадський транспорт продовжує роботу.

Також працюють продуктові магазини, аптеки, банки, готелі та пошта.

Ще одніє відмінністю від весняного карантину є те, що у супермаркетах діє заборона на продаж ряду господарчих товарів.

Источник: bbc.com

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