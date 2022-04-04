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Коли відбудеться спрощене ЗНО: у комітеті ВР назвали орієнтовний період

Коли відбудеться спрощене ЗНО: у комітеті ВР назвали орієнтовний період

Національний мультипредметний тест (НМТ) майбутні вступники попередньо складатимуть у липні.

Про це у коментарі "УП. Життя" повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Попередньо, мультипредметний тест буде здаватися у липні.

Точні дати зараз назвати складно, тому що є технічні нюанси", – наголосив Бабак.

Водночас, демонстраційний варіант НМТ має з'явитися у червні.

Принаймні про це повідомляв міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час пресконференції 1 квітня.

Також голова профільного комітету парламенту запевнив, що тестування відтерміновувати не будуть, якщо ситуація на фронті не погіршиться.

"Ми виходимо з ситуації, яку маємо в Україні сьогодні. У той момент, коли приймали рішення про спрощений варіант ЗНО, ситуація була ще гірша, ніж зараз. Принаймні, в Києві.

Я розумію, що в інших містах по-різному. Також ми розуміємо, що наприклад в Маріуполі спокійніше не стало", – розповів Сергій Бабак.

Голова комітету ВР додав, що національний мультидисциплінарний тест – наразі чи не єдиний формат, у якому реалізація спрощеного ЗНО є можливою по всій Україні (за винятком тимчасово окупованих територій).

"Наголошую: ми не відміняємо ЗНО, а спрощуємо його. Я розумію, що це не "панацея" для всієї країни, але ми робимо по максимуму для того, щоб зробити вступну кампанію прозорою, чесною і для всіх однаковою", – додав Сергій Бабак.

Нагадаємо, цього року через війну в Україні, яку розпочала Росія, спростили зовнішнє незалежне оцінювання.

Замість ЗНО лише у 2022 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови (без літератури), математики та історії України.

Глава МОН пояснив вибір дисциплін тим, що "це предмети, які вивчають всі у приблизно однакових умовах".

НМТ складатиметься з 60 запитань – по 20 з кожного предмету. На виконання тесту дається 80 хвилин.

Детальніше про те, як в умовах війни у 2022 році буде проходити національний мультипредметний тест та вступна кампанія можна прочитати у матеріалі ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни.

Источник: pravda.com.ua

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