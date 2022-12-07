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Коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь, – прогноз від РНБО

Коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь, – прогноз від РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив про те, що Збройні сили України зайдуть у Луганськ, Донецьк та Севастополь навесні 2023 року.

Про це він написав у своєму Twitter.За оцінками Данилова, ключовим етапом у війні стане зима.

“6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність”, – підкреслив секретар РНБО.

Агентство Телевидения Новости

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