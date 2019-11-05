Коломойський має повернути гроші: в МВФ пояснили зеленському, чому наступних траншів не буде – джерело

У Міжнародному валютному фонді Зеленському сказали, що він має "агресивніше" повертати виведені з України кошти

МВФ пильно стежить за взаємовідносинами Володимира Зеленського й Ігоря Коломойського. Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через занепокоєність, що президент Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, зокрема з "ПриватБанку". Про це пише "Новое время" з посиланням на The Wall Street Journal.

В МВФ Зеленському сказали, наче він має агресивніше домагатися повернення виведених грошей, аби виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі.

"Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ, – Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи – "ПриватБанку", до його націоналізації", – пише джерело.

Повідомляється також, що МВФ затримає наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, аби повернути близько $15 млрд, виведених із понад 100 банків, у т.ч. з "ПриватБанку", за останнє десятиліття.

"Коломойський, один з найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і відтоді публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих із переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їхніми відносинами", – пише видання.

Представники НБУ заявили, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти, зазначено в матеріалі.

"МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодної з низки умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", – резюмує видання.

Источник: 5.ua

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