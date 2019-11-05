Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 43

Коломойський має повернути гроші: в МВФ пояснили зеленському, чому наступних траншів не буде – джерело

Коломойський має повернути гроші: в МВФ пояснили зеленському, чому наступних траншів не буде – джерело

У Міжнародному валютному фонді Зеленському сказали, що він має "агресивніше" повертати виведені з України кошти

МВФ пильно стежить за взаємовідносинами Володимира Зеленського й Ігоря Коломойського. Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через занепокоєність, що президент Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, зокрема з "ПриватБанку". Про це пише "Новое время" з посиланням на The Wall Street Journal.

В МВФ Зеленському сказали, наче він має агресивніше домагатися повернення виведених грошей, аби виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі.

"Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ, – Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи – "ПриватБанку", до його націоналізації", – пише джерело.

Повідомляється також, що МВФ затримає наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, аби повернути близько $15 млрд, виведених із понад 100 банків, у т.ч. з "ПриватБанку", за останнє десятиліття.

"Коломойський, один з найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і відтоді публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих із переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їхніми відносинами", – пише видання.

Представники НБУ заявили, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти, зазначено в матеріалі.

"МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодної з низки умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", – резюмує видання.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні проходять ракетні стрільби
04.11.2019 09:23    134
Отопительный сезон: Украина начала отбор газа из подземных хранилищ
04.11.2019 08:36    109
Нафтогаз направив нові позовні вимоги проти Газпрому у Стокгольмський арбітраж
04.11.2019 07:21    99
Агрессия РФ против Украины: в ООН сообщили страшные цифры
04.11.2019 06:06    586
Більшість українців хочуть, щоб Донбас після деокупації відбудовувала Росія
03.11.2019 11:44    142
Держдеп США опублікує документи, пов'язані з Україною
03.11.2019 11:29    182
Як визначається місце проживання дитини у разі розлучення батьків
03.11.2019 09:05    143
Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать
03.11.2019 07:06    147
Єнс Столтенберг: Ми вже дійшли згоди, що Україна стане членом НАТО
02.11.2019 11:21    191
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців: лідери втратили, але не змінились
02.11.2019 11:08    227
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 