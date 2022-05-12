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12.05.2022 13:42
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Колона росгвардії не доїхала до Харкова – техніку знищено разом з окупантами

Колона росгвардії не доїхала до Харкова – техніку знищено разом з окупантами

В кількох кілометрах від Харкова ЗСУ знищили колону російської техніки – українські військові влаштували засідку та ліквідували ворога. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Транспорт не військовий, а, скоріш, поліцейський. Судячи зі знайденого в машинах екіпування – щити, наколінники, гумові кулі – люди, які їхали на цих автівках, збиралися «вгамовувати» Харків, розганяти демонстрації. Жоден росгвардієць, за словами Цаплієнко, з місця не втік.

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