Колона росгвардії не доїхала до Харкова – техніку знищено разом з окупантами

В кількох кілометрах від Харкова ЗСУ знищили колону російської техніки – українські військові влаштували засідку та ліквідували ворога. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Транспорт не військовий, а, скоріш, поліцейський. Судячи зі знайденого в машинах екіпування – щити, наколінники, гумові кулі – люди, які їхали на цих автівках, збиралися «вгамовувати» Харків, розганяти демонстрації. Жоден росгвардієць, за словами Цаплієнко, з місця не втік.

Агентство Телевидения Новости