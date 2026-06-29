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Колонізфція під виглядом будівництва

Колонізфція під виглядом будівництва

росія продовжує реалізовувати політику заселення тимчасово окупованих територій України власними громадянами. Цього разу окупаційна адміністрація оголосила про масштабну забудову східної частини Каланчака на Херсонщині.

За оприлюдненими планами, під новий житловий район виділено понад 87 гектарів землі. На цій території окупанти планують звести багатоквартирні будинки, приватне житло, школу, дитячий садок та іншу соціальну інфраструктуру.

● Окупаційна влада продовжує створювати житловий фонд для нових переселенців з рф.

● Насамперед житло призначене для чиновників, силовиків, військовослужбовців та працівників російських державних структур.

● Новоприбулі мають стати опорою окупаційного режиму на захоплених територіях.

● Паралельно росія посилює демографічний тиск на місцеве населення, змінюючи склад мешканців регіону.

▶️Детальніше про нові проєкти забудови на тимчасово окупованій Херсонщині — читайте за посиланням (https://sprotyv.org.ua/kolonizatsiia-pid-vyhliadom-budivnytstva/).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8675

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