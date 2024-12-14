Команда Трампа веде переговори з Байденом і українськими офіційними особами про завершення війни з росією

Однак конкретного плану Києву поки ніхто не запропонував — NBC News.

Як повідомляє джерело телеканалу, після проведених сторонами зустрічей, існують різні погляди на ситуацію в Україні, однак ні концептуального, ні конкретного мирного плану Києву поки що не запропонували.

Трамп пообіцяв покласти край війні ще до своєї інавгурації, проте його публічні заяви залишаються суперечливими: він закликає рф до миру, але також натякає на можливість скорочення військової допомоги Україні або обмеження використання Києвом американських далекобійних ракет проти цілей на території росії.

Попри обіцянки Трампа швидко припинити воєнні дії, залишається незрозумілим, чи зможе він переконати путіна зупинити війну, враховуючи успіхи російських сил на сході України. Також невідомо, чи вступала команда Трампа в прямий контакт з російським урядом і якщо так, то якою була суть цих переговорів.

На запитання, чи обговорюють Волтц (кандидат на посаду радника з національної безпеки) та інші члени команди Трампа з адміністрацією Байдена план припинення вогню, речник перехідного періоду Брайан Г'юз заявив:

«Конгресмен Волтц і радник із національної безпеки Джейк Салліван перебувають у контакті з багатьох питань. Мета полягає в тому, щоб показати світові сильну Америку, яка працює над досягненням миру і стабільності, поки обраний президент Трамп не буде приведений до присяги».

Тим часом команда Трампа поки що не повідомила Володимиру Зеленському та його уряду про будь-які можливі плани, повідомляють співрозмовники NBC, наближені до Києва, і колишні американські чиновники, які підтримують зв'язок з українськими представниками.

Україна та її союзники у Вашингтоні та Європі побоювалися, що Трамп повернеться до Білого дому з переконанням, буцімто саме Київ є головною перешкодою для завершення війни. Однак повідомлення Трампа в соцмережах вказують на те, що він вважає проблемою путіна, а не Україну, стверджують джерела.

«Є відчуття, що сам Трамп розуміє: Україна не є перешкодою на шляху до миру», — заявив співрозмовник NBC News.

Однак жодних ознак того, що путін готовий піти на поступки або, що він змінив свої стратегічні цілі, включно з контролем над Україною, поки що немає, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Також росія навряд чи прийме перемир'я, поки українські війська утримують територію в Курській області.

Один з російських ультранаціоналістів, близький до Кремля, заявив в інтерв'ю, що будь-які спроби Трампа завершити воєнні дії будуть приречені на провал, якщо не враховуватимуть "ширші питання безпеки Москви".

Команда Трампа, найімовірніше, відкине давню мету України щодо вступу до НАТО, щоб спробувати переконати росію почати переговори. Замість цього Україні можуть бути запропоновані гарантії безпеки від окремих членів альянсу.

Команда перехідного періоду Трампа відмовилася коментувати, як сам Трамп ставиться до ідеї заборони Україні вступати в НАТО на невизначений або обумовлений термін.

Водночас офіційний представник адміністрації Байдена заявив, що спроба Трампа домогтися мирної угоди, що забороняє Україні вступати в НАТО, стане серйозною помилкою. Це було б величезним досягненням для путіна, посиливши його стратегічні позиції і фактично виправдавши його вторгнення в Україну, зазначив він.

Джерело: https://t.me/znua_live/181217

Новости портала «Весь Харьков»