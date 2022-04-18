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Командиру “Фрайкора” присвоєно посмертно звання Героя України

Георгію Тарасенку, засновнику та командирові добровольчого формування Фрайкор, посмертно присвоєно звання Герой України.

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав у неділю, 17 квітня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні бойових завдань, самовіддане служіння Українському народу ухвалюю: присвоїти звання Герой України… Тарасенко Георгію Олександровичу — голові Харківської громадської організації «Військово-патріотична організація «Фрайкор» (посмертно» в указі № 253/2022.

Він загинув під час визволення села Мала Рогань під Харковом 25 березня. Бійці виконали останню волю командира та поховали його у Холодному Яру на Черкащині.

Георгію Тарасенку було 25 років, він був єдиною дитиною в сім’ї. З підліткового віку брав участь у націоналістичному русі. Він був активним учасником Революції Гідності, боровся проти «російської весни» та створення «ХНР» у Харкові. У 2014 році, коли йому було 17 років, Тарасенко відправився добровольцем на Донбас, а через три роки заснував «Фрайкор». .

Агентство Телевидения Новости

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