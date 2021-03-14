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Командующий сухопутными войсками НАТО прибыл в Украину накануне возможного возобновления войны

Командующий сухопутными войсками НАТО прибыл в Украину накануне возможного возобновления войны

Командующий сухопутными силами НАТО прибыл в Украину в преддверие возможного начала нового масштабного наступления российских войск на Донбассе.

Если верить утверждениям российских СМИ, генерал-лейтенант Роджер Клутье во главе делегации Североатлантического альянса побывал на линии соприкосновения на Донбассе.

Согласно официальным данным, Клутье прибыл в Украину для изучения структуры сил армии Украины.

«Я здесь, чтобы понять структуру сухопутных войск ВС Украины и их задачи, а также укрепить наше сотрудничество с командованием сухопутных войск, которое уже началось, и с Украиной как нашим важным сухопутным партнёром», - заявил Клутье.

Российские СМИ активно комментируют приезд командующего войсками НАТО. Муссируются версии о готовности альянса задействовать дроны и боевую авиацию для нанесения ударов по бандам «ДНР» и российским войскам.

Напомним, что Москва на днях начала открыто угрожать бомбежкой Киева. Свои угрозы, а скорее всего планы, Кремль изложил устами главы т.н. «Россотрудничества» (фактически подразделения ФСБ) Евгения Примаков, прикрыв их пропагандистским тезисом о готовящейся военной операции Украины по освобождению Донбасса.

Российская армия может ударить по центру Киева в случае попытки Вооруженных сил Украины провести блицкриг на территории Донбасса, открыто объявил Евгений Примаков

При этом чекист повторил затасканную мантру кремлевских пропагандистов о том, что Москва не сможет оставить граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР, «на съедение карателям», если украинская армия пойдет в наступление.

Примаков развил тему, заявив, что «в ответ на агрессию Киева» Россия нанесет удары, направленные на «подавление военной, командной инфраструктуры режима».

В заключении он открыто пригрозил ракетно-бомбовым ударом по зданиям президента, правительства и парламента Украины.

Укажем в этой связи, что русская пропаганда резко изменила тональность в отношении Украины в начале весны 2021 года. В ней чётко прослеживается подготовка к новой агрессии. С таким предупреждением выступил в интервью Espreso.TV беглый российский политолог и критик Путина Андрей Пионтковский. Видео опубликовано на YouTube.

«Пропаганда явно готовит общество к массированному военному вторжению в Украину. Для этой войны уже подготовлена пропагандистская формула. Она впервые появилась на этих поганых политических каналах в понедельник (1 марта).

Это «превентивная операция по принуждению Украины к миру», - заявил Пионтковский.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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