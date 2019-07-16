Командувач флоту ВМС США підсумувала «Сі Бриз-2019»

Навчання «Сі Бриз-2019» продемонстрували високий рівень співпраці між США та регіональними союзниками та партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні. Про це йдеться в блозі Командувача 6-го оперативного флоту ВМС США, віце-адмірала Лізи Франчеті.

— Навчання «Сі Бриз-2019» надали безліч унікальних можливостей для набуття нових знань і навичок, і продемонстрували високий рівень співпраці між США та нашими регіональними союзниками і партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні", — написала Франчеті.

Вона нагадала, що з моменту заснування в 1997 році Sea Breeze за підтримки США та України зосереджені на кількох військових напрямках: протидія незаконній діяльності на морі, протиповітряна оборона, протичовнова оборона, контроль ушкоджень, пошуково-рятувальні та десантні операції.

— У цьому театрі бойових дій ми розглядаємо загрози з усіх 360 градусів і наполегливо працюємо над тим, щоб персонал і сили були навчені та готові ефективно діяти на всіх морських флангах НАТО. Наше швидке реагування і здатність вражати противника на морі — найважливіше в цих регіонах. Основні навчання Trident Juncture у 2018 році, Formidable Shield у травні, та BALTOPS, які відбулися минулого місяця, а тепер ще і Sea Breeze підтверджують і зміцнюють відданість США та Альянсу справі регіональної морської безпеки та колективної самооборони", — підкреслила вона.

Віце-адмірал впевнена, що у нинішню епоху протистояння великих сил, військово-морські сили країн НАТО і союзників віддані принципу надійного стримування.

— Ми продовжуватимемо зосереджуватись на залученні партнерів і на розвитку наших спільних можливостей, тому ми послідовно посилаємо чіткий меседж будь-яким суб’єктам, які прагнуть порушити світовий порядок та міжнародні закони і норми. Наші спільні зобов’язання з нашими союзниками та партнерами по НАТО є непохитними: підтримувати вільний і відкритий міжнародний порядок, де поважається і чітко дотримується міжнародне верховенство права, де процвітають мир, стабільність і добробут, — зазначила вона. — Стримування агресії з боку будь-якого державного чи недержавного суб’єкта є частиною моєї уваги як командувача 6-го флоту ВМС США. Одним з моїх основних обов’язків як оперативного командувача є продовження військової співпраці й співпраці в регіоні для досягнення наших спільних цілей безпечного, стабільного морського середовища. Особливо це стосується чорноморського регіону, де російський негативний вплив є не тільки очевидним, але й поширеним. Американські військово-морські сили в Європі, Альянс НАТО та наші партнери в чорноморському регіоні прагнуть постійно підвищувати оперативну сумісність з метою сприяння безпеці та стабільності. Немає кращого способу зробити це, ніж проводити разом на морі багатосторонні навчання, такі як Sea Breeze", — додала Франчеті.

Источник: mil.gov.ua

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