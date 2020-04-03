Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 3 квітня

На 07.00 3 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗС України.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 137 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 62 особи.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»