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Комендантский час в Харькове на 9 мая

Комендантский час в Харькове на 9 мая

С приближением праздника Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, ряд регионов решили усилить меры безопасности. В частности, ужесточить действие комендантского часа.

В Харьковской области, на период с 8 по 9 мая, комендантский час не будет усиливаться.

«На период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа в Харьковской области не изменится. Он продлится с 21:00 по 6:00 утра», — заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время, согласно решению ОВА, в области запрещено посещать места чествования погибших во время Второй мировой войны.

«Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме», — заметил Синегубов.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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