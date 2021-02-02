Коментар міністра Сергія Шкарлета щодо переведення учнів до 10-11 класів

Переформатування мережі закладів середньої освіти, які здійснюють місцеві органи влади, не призведуть до масового закриття шкіл. Всі 9-класники матимуть змогу вступити до 10 класів.

Про це в коментарі Укрінформу сказав Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Всі випускники 9 класів зможуть здобути повну загальну середню освіту, тобто закінчити 10 і 11 клас. Процеси переформатування мережі закладів освіти, які здійснюють органи місцевого самоврядування в межах реформи децентралізації, не призведуть до масового закриття шкіл", - сказав Сергій Шкарлет.

За його словами, в 2021 році зарахування до старшої школи відбуватиметься за встановленим порядком.

"Як і торік, воно відбуватиметься після видання наказу про переведення учнів 9-х класів в тому ж закладі освіти. Хіба що учень захотів перевестися до іншого закладу або з підстав відповідно до Порядку", - сказав Сергій Шкарлет.

Міністр зауважив, що якість шкільної освіти пов'язана з тим, наскільки ефективна вся освітня мережа. Окрім цього, триває реформа шкільної освіти, яка передбачає кілька етапів.

"Іншими словами якісна освіта не повинна залежати від того, чи школа розташована у великому місті чи маленькому селі. Вирішити цю проблему плануємо до 2027 року, коли в освіті зникне будь-яка дискримінація якості за низкою фінансових, регіональних чи інших подібних факторів. ...Реформа Нової української школи є тривалою та поетапною. Низку трансформацій ми плануємо завершити до 2027 року, після чого старша школа (тобто 10, 11, 12 клас) стане профільною і трирічною. Така система почне діяти з 1 вересня 2027 року, як це прописано в законах «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»", - пояснив очільник МОН.

За словами Міністра освіти та науки, рішення про створення мережі ліцеїв, у яких буде старша школа, згідно з чинним законодавством прийматимуть обласні або міські ради (в містах із населенням понад 50 тисяч).

"Але це не означає, що профільні ліцеї створюватимуться лише в обласних центрах чи великих містах. Насправді створення ліцею залежатиме від спроможності такої обласної чи міської ради, засновників таких ліцеїв створити відповідну матеріально-технічну базу. Адже ми говоримо про єдиний підхід до стандарту і якості навчання, який має відбуватися в усіх закладах старшої школи одночасно і на єдиному рівні", - сказав Сергій Шкарлет.

Також, за його словами, засновники закладів освіти мають забезпечити аудит нинішньої мережі закладів професійно-технічної та вищої освіти, ліцеїв, закладів спеціалізованої освіти тощо.

"Їхня матеріальна база може стати частиною мережі закладів профільної школи. Це дасть можливість спланувати наступні кроки, обговорити план розвитку закладів старшої школи з громадами відповідних населених пунктів, зокрема з батьками учнів, вчителями та іншими зацікавленими учасниками", - наголосив Міністр.

Водночас він повідомив, що є законодавчі ініціативи, напрацьовані народними депутатами спільно з МОН, завдяки яким у разі їх ухвалення, може бути вирішена ситуація зі створенням закладів освіти, зокрема ліцеїв, в тергромадах.

"Зокрема, йдеться про розширення можливостей місцевих рад самостійно визначатися з питанням функціонування мережі закладів освіти, в тому числі ліцеїв. Фактично пропонуватиметься зняти законодавчі обмеження повноважень сільських, селищних та місцевих рад, незалежно від чисельності населення територіальних громад. Окрім того, розглядається питання збереження нинішньої мережі закладів освіти, які забезпечуватимуть здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти на всіх її рівнях (з 1-го до 11-го класу)", - сказав Сергій Шкарлет.

Источник: mon.gov.ua

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