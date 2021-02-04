Коментар Мінстратегпрому щодо заяви народного депутата України

2 лютого 2021 року народний депутат України Дмитро Наталуха озвучив з трибуни ВРУ викривлену та неправдиву інформацію щодо керівництва Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та його діяльності.

По-перше, варто нагадати, що три останні роки космічна галузь України функціонувала взагалі без жодних документів стратегічного планування. Натомість з появою Мінстратегпрому була, фактично одразу, створена робоча група з розробки відповідних документів у сфері космічної діяльності. А вже в січні 2021-го – схвалена Урядом Концепція Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. На черзі ухвалення відповідної державної програми.

Водночас керівництвом Міністерства вживаються кроки щодо виконання завдання Президента України Володимира Зеленського про виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський на нещодавній нараді наголосив, що необхідно здійснити всі необхідні заходи, аби це відбулося вчасно – до кінця 2021 року, до 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи.

По-друге, Мінстратегпром 19 січня 2021 року отримав від Секретаріату КМУ лист Державного космічного агентства України від 14 січня 2021 року про розгляд пропозиції щодо погодження звільнення Ігоря Волощука з посади директора ДП «Арсенал». Він був зареєстрований і має визначений термін для виконання – до 22 лютого 2021 року. Наразі керівництво Мінстратегпрому вивчає підстави звільнення даної особи і найближчим буде прийняте відповідне рішення.

Однак викликає небезпідставну підозру той факт, що заява народного депутата України Дмитра Наталухи пролунала саме в той момент, коли проводиться конкурсний відбір на посаду голови ДКАУ. Процедура відбору відбувається згідно з Постановою КМУ № 290 від 22 квітня 2020 року і розпочата за рішенням КМУ (не Мінстратегпрому) 27 січня 2021 року. Процес відбору триває і його результати будуть затверджені КМУ та доведені до громадськості.

Варто також зауважити, що діяльність попереднього керівництва Державного космічного агентства призвела до створення боргів на підприємствах комічної галузі. Зведений фінансовий результат по галузі лише за 9 місяців 2020 року свідчить про чистий збиток у 1038,3 млн грн, що у 23 рази більше за результат 9 місяців роботи 2019 року. Реалізовано продукції на 1 640,9 млн грн, що становить 53,2 % від реалізації за аналогічний період 2019 року. Обсяг валового виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) в порівняних цінах склав 2 165,5 млн грн або 74,3 % показників відповідного періоду 2019-го. Експортовано продукції на 843,1 млн грн (34,7 % від обсягу за відповідний період 2019 року). Частка простроченої заборгованості від загального обсягу поточної заборгованості збільшилася з 16,2 % у 2019 році до 25,6 % за 9 місяців 2020 року.

Це власне і є об’єктивні результати роботи керівництва ДКАУ за чинний період, що вимагає невідкладних дій щодо призначення нового професійного керівництва.

Источник: mspu.gov.ua

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