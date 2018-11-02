Коментар щодо антиукраїнських санкцій РФ від Турчинова
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував запровадження РФ антиукраїнських санкцій під час військових навчань з протиповітряної оборони, що відбуваються неподалік Криму.
«Інформація щодо застосування Росією санкцій проти України застала мене на військовому полігоні на півдні нашої країни поруч з Автономною Республікою Крим, де відбуваються масштабні військові навчання з протиповітряної оборони, - сказав О. Турчинов. - На мою думку, є тільки один можливий коментар щодо цих російських санкцій - налякали їжаків голим задом. Крапка».
Сьогодні РФ запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
Источник: turchynov.com