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Коментар щодо антиукраїнських санкцій РФ від Турчинова

Коментар щодо антиукраїнських санкцій РФ від Турчинова

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував запровадження РФ антиукраїнських санкцій під час військових навчань з протиповітряної оборони, що відбуваються неподалік Криму.

«Інформація щодо застосування Росією санкцій проти України застала мене на військовому полігоні на півдні нашої країни поруч з Автономною Республікою Крим, де відбуваються масштабні військові навчання з протиповітряної оборони, - сказав О. Турчинов. - На мою думку, є тільки один можливий коментар щодо цих російських санкцій - налякали їжаків голим задом. Крапка».

Сьогодні РФ запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Источник: turchynov.com

Новости портала «Весь Харьков»

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