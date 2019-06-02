Коментар щодо перебування військового майна на територіях підприємств "Укроборонпрому"

31 травня 2019 року інтернет-виданням "Економічна правда", з посиланням на проект "Марлін", опубліковано повідомлення під назвою "Аудит "Укроборонпрому": мільйонні втрати та корозія металу". У матеріалі, зокрема, йдеться, що через неврегульовані питання перебування на територіях оборонно-промислових підприємств військового майна Міністерства оборони України, учасники Концерну зазнають фінансових збитків.

У зв’язку з цим Концерн має повідомити, що станом на сьогодні на територіях підприємств-учасників дійсно перебуває військове майно, що є власністю Міноборони України.

ДК "Укроборонпром", починаючи з моменту свого створення, неодноразово порушував питання щодо проведення інвентаризації озброєння та військової техніки (майна), що перебуває на обліку Міноборони, а також про необхідність укладання договорів відповідального зберігання між підприємствами Концерну та суб’єктами господарювання, що належать до МОУ.

Проте, лише після створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, у Міністерстві оборони були утворені інвентаризаційні комісії, які відповідальні за проведення позапланової інвентаризації військового майна.

Вищезазначені комісії розпочали роботу з 1 квітня 2019 року, яка наразі триває. З боку керівництва Концерну та підприємств надається всебічна допомога та сприяння діяльності цих комісій.

Результати роботи комісій дозволять привести облік озброєння та військової техніки (майна) у відповідність до чинного законодавства.

За підсумками інвентаризації комісії мають підготувати пропозиції щодо подальшого використання військового майна. Зокрема, того, що перебуває на обліку Міноборони понад установлені норми забезпечення, або ж із відпрацьованим ресурсом чи з перевищеним терміном зберігання.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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