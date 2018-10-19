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Комитет ВР по вопросам здравоохранения в ноябре проведет выездное заседание в Харькове, - Грановский

Комитет ВР по вопросам здравоохранения в ноябре проведет выездное заседание в Харькове, - Грановский

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения в ноябре проведет выездное заседание в Харькове. 

Об этом в своем Facebook написал народный депутат Александр Грановский.

По словам Грановского, целью выездного заседания будет всестороннее изучение ситуации, сложившейся с оказанием медицинской помощи онкобольным гражданам в Украине и изучения опыта работы экстренной медицинской помощи в Харькове.

"Вопрос, который подняли депутаты на заседании - это уровень медицинской помощи, оказываемой онкобольным пациентам Украины в целом и в Харьковской области в частности. К сожалению, не понаслышке знаю о большом количестве случаев, когда больным такой беспощадно болезнью не оказывают надлежащую помощь из-за отсутствия адекватных условий для ее проведения", - написал он.

Грановский поблагодарил коллег за приглашение принять участие в заседании комитета, а также отметил, что председатель областной государственной администрации Юлия Светличная ответственно относится к вопросам взаимодействия власти и представителей медицинского сообщества в регионе.

"Уверен, что госпожа Юлия поможет определить перечень острых вопросов, на которые ежедневно отвечает г. Харьков и Харьковская область", - написал он.

Агентство Телевидения Новости

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