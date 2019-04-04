Коммунальщики за 3 месяца отремонтировали более сотни подъездов

Ремонт подъезда и входной группы проводится в жилом доме по ул. Героев Труда, 2/48.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на начальника отдела технического надзора ПСП «Инженерные сети» Александра Кузьменко, к ремонту подъезда в 16-этажном доме рабочие приступили в конце февраля, и сегодня работы на завершающем этапе.

«В этом доме выполняется целый комплекс работ. В частности, в подъезде были выкрашены стены, упорядочены сети операторов телекоммуникаций, восстановлено освещение на этажах, где установлены новые светильники, проведено остекление окон. Также продолжается ремонт входной группы, в том числе восстанавливаем аварийные ступени. Завершить работу в подъезде коммунальщики планируют до конца недели», - подчеркнул он.

Всего же с начала этого года коммунальщики отремонтировали 130 подъездов в разных районах, а еще 150 объектов находятся в работе. В частности, сегодня ремонтные работы ведутся в домах по ул. Героев Труда, 68-а, ул. Золочевской, 27, ул. Паращука, 7 и 13. Ремонт всего подъезда, в зависимости от этажности жилого дома, занимает в среднем месяц.

Заявку на ремонт подъезда харьковчане могут оставить по номеру Городской информационно-диспетчерской службы «15-62».

Агентство Телевидения Новости