Компанії з працевлаштування за кордоном анулювали ліцензію після скарг споживачів

Мінекономіки вживає всіх необхідних заходів для оперативного опрацювання звернень і скарг громадян щодо неправомірної діяльності ліцензіатів та здійснює контроль за дотриманням ними ліцензійних умов.

Так, до міністерства надійшли численні скарги щодо незаконних дій компанії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - ТОВ “ВОРКХАБ, якою були ошукані та понесли фінансові й моральні збитки близько 200 громадян України.

Мінекономіки, за погодженням Державної регуляторної служби України, було ухвалено рішення щодо негайного проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ТОВ “ВОРКХАБ” окремих пунктів Ліцензійних умов.

В результаті перевірки стало відомо, що ТОВ “ВОРКХАБ” було укладено договір з іноземним роботодавцем, але про цей факт не було повідомлено орган ліцензування.

Також компанія стягнула плату за надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг що, у свою чергу, є порушенням пунктів 9, 11, 12 та 13 Ліцензійних умов.

За результатами позапланової перевірки наказом Мінекономіки від 02.08.2021 № 343 було прийнято рішення про анулювання ліцензії виданої ТОВ “ВОРКХАБ” (наказ Мінсоцполітики про видачу ліцензії від 22.08.2018 № 1210).

Загалом впродовж 2021 року міністерством здійснено 9 планових та 2 позапланових заходи державного нагляду щодо компаній, які надають послуги у сферi посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Зокрема, було анульовано ліцензії ще 2 недобросовісних посередників з працевлаштування за кордоном - ТОВ “РОБОТА В ЄВРОПІ” та ТОВ “ІНСАЙТ ВОРК”. Такі рішення були ухвалені в результаті проведення планових заходів державного нагляду за додержанням Ліцензійних умов.

Наказом Мінекономіки від 21.04.2021 № 843 було прийнято рішення про анулювання ліцензії виданої ТОВ “РОБОТА В ЄВРОПІ” (ліцензія серії АЕ № 460882 від 22.08.2014) та наказом Мінекономіки від 23.07.2021 № 301 було прийнято рішення про анулювання ліцензії виданої ТОВ “ІНСАЙТ ВОРК” (наказ Мінсоцполітики про видачу ліцензії від 31.07.2018 № 1095).

Нагадаймо, що відповідно до законодавства Мінекономіки здійснює ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов.

Впродовж 2021 року міністерство розглянуто 161 заяву суб’єктів господарювання про отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

За результатами розгляду заяв та документів були прийняті рішення про:

видачу ліцензій – 86;

анулювання ліцензій – 16;

зупинення дії ліцензії – 10;

відновлення дії ліцензії – 5.

Повний перелік прийнятих Мінекономіки рішень у сфері ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном розміщено на офіційному сайті Мінекономіки за посиланням: https://bit.ly/3x6kzhS

Мінекономіки, з метою уникнення випадків потрапляння у ситуації шахрайських дій недобросовісних ліцензіатів, закликає громадян України, які планують працевлаштування за кордоном, звертатися до міністерства для надання інформації з ліцензійних справ, інформаційної та методичної допомоги з питань застосування законодавства у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також у порядку встановленому Законами України "Про доступ до публічної інформації" та «Про звернення громадян».

Источник: me.gov.ua

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