Компанія «Оборонні технології» розробила нову версію зенітного комплексу «Тунгуска» (ВІДЕО)

Компанія «Оборонні технології» розробила нову версію модернізації ЗРГК «Тунгуска» з електронним оснащенням на сучасній елементній базі та оновленими силовими агрегатами.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 «Тунгуска» є одним з основних комплексів військової ППО ЗСУ, які забезпечують захист підрозділів від повітряного нападу завдяки вдалому поєднанню мобільності з потужним гарматним та ракетним озброєнням.

Водночас «Тунгуски» були прийняті на озброєння у СРСР ще у 1982 році й для забезпечення їх бойової ефективності в умовах сьогодення вони проходять модернізацію. Однією з провідних українських компаній, що постачає до війська ці комплекси є «Оборонні технології». Саме вона розглядається Міноборони, як провідний виконавець робіт з ремонту та модернізації радянських ЗРГК на потреби Збройних сил України.

Під час модернізації, фахівці «Оборонних технологій» здійснюють комплексне оновлення бойової машини, що дозволяє підвищити її надійність та ергономічність, знизити енергоживлення та підвищити ходові характеристики.

Оновлений комплекс отримує абсолютно нове електронне оснащення. Старі радянські плати, створені за технологіями минулого сторіччя, замінюються на нові цифрові універсальні модулі. Окрім того, старі індикаторні системи замінені на сучасні дисплеї, встановлена система супутникової навігації та захищений цифровий зв’язок.

Модернізована «Тунгуска» також отримала потужніший танковий двигун В-84, а замість застарілого генератора, який працював від турбіни з ресурсом у 300 годин, — економічний та надійний німецький дизельний двигун.

Нагадаємо, що цей зенітний ракетно-гарматний комплекс має дві двосторонні автоматичні пушки калібру 30 мм та вісім контейнерів із зенітними керованими ракетами 9М311. Вогонь із гармат, що мають швидкострільність у 4000-5000 пострілів за хвилину, може вестись з ходу або з місця по цілях висоті 3 км, а по відстані – 4 км. Пуск ракет «Тунгуска» проводить тільки з місця на відстані до 8 км та на висотах до 3,5 км.

Оглядова РЛС ЗРГК виявляє цілі на відстані у 18 км, а РЛС супроводження цілей працює на відстані від 13 км. Загальний час реакції комплексу становить 6-8 секунд.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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