Компанія «Рубін-2017» випробовує власний 155-мм снаряд до САУ «Богдана»

Момент пострілу САУ 2С22 «Богдана» Стопкадр з відео

Приватна компанія «Рубін-2017» випробовує власний 155-мм снаряд до самохідної артилерійської установки (САУ) 2С22 «Богдана».

Минулого тижня компанія «Рубін-2017» спільно з ДП «Павлоградський хімічний завод» успішно провела чергові випробування уламково-фугасного снаряда.

В рамках статичних випробувань нового снаряду перевірено фугасну та уламкову дію, а також безпеку у разі падіння з висоти.

«Підрахунок і розподіл уламків убойної сили підтвердив високу якість українського снаряда та його відповідність кращим зразкам виробників країн НАТО», – написали у пресрелізі.

Новий снаряд є ініціативною розробкою компанії «Рубін», виконаною користуючись власними оборотними коштами без бюджетного фінансування.

Уламково-фугасний снаряд калібром 155-мм Фото: NAUDI

Фрагменти мішенної позиції після підриву Фото: NAUDI

Фрагменти мішенної позиції після підриву Фото: NAUDI

Фрагменти мішенної позиції після підриву Фото: NAUDI

Воронка від підриву 155-мм снаряду розробки «Рубін-2017» у важкому грунті Фото: NAUDI

Снаряд для «Богдани» виготовлений з української сталі, споряджений вибуховою речовиною виробництва Павлоградського хімзаводу і не включає будь-яких імпортних компонентів.

До виробництва 155 мм боєприпасів, що використовують країни НАТО, готується й інша українська компанія – Державна акціонерна холдингова компанія «Артем».

У лютому на підприємстві розпочали виготовляти установчу партію, яка у червні цього року розпочала випробування. Дослідно-конструкторська робота триває в інтересах Міністерства оборони України.

Великокаліберні снаряди (152 та 155 мм) виробництва ДАКХ «Артем» на виставці військової техніки У Києві на Михайлівській площі 23 серпня 2018 року у День державного прапора напередодні Дня Незалежності України

У серпні 2018 року на ДАХК «Артем», після завершення всіх етапів випробувань, стартувало виробництво вітчизняних 152-мм боєприпасів аналогів радянським ОФ-29.

Від базового артилерійського снаряда він відрізнявся більшою механічною точністю та меншою похибкою по вазі, проте на відміну від радянського зразка український аналог збірний з трьох частин – донної, верхньої та конусної.

Необхідність складної конструкції зумовлена відсутністю спеціального технологічного обладнання для глибокого пресування, які б дозволили спростити виробництво та здешевити сам боєприпас.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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