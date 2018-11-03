Компанія “СпецТехноЕкспорт” випробовує перший український дрон-камікадзе (ВІДЕО)

Українська державна компанія “СпецТехноЕкспорт”, що входить до складу концерну “УкрОборонПром”, показала відео на якому продемонстровано випробування новітніх дронів-камікадзе.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Defence Blog.

У відео демонструється випробування нового безпілотного літального апарата (БПЛА), що оснащений вибухівкою і є дешевим ударним дроном-камікадзе.

За даними компанії, БПЛА здатний нести бойову частину вагою до трьох кілограмів і здатний знищувати більшість цілей на полі бою. Система БПЛА використовує передові комп’ютерно-навігаційні технології для відстеження цілі на основі візуального каналу з інтегрованої камери EO. Подібна система ефективна на полі бою та є значно дешевшою у порівнянні зі своїми аналогами.

Максимальна злітна вага БПЛА дорівнює восьми кілограмам. Дрон має довжину 1,78 м та розмах крил 2,3 м. Електродвигун дозволяє йому залишатися в повітрі до 40 хвилин на крейсерській швидкості до 70 км/год, хоча при потребі дрон-камікадзе може досягти максимальної швидкості 150 км/год при захваті цілі та з 3-кілограмовою боєголовкою.

Компанія “СпецТехноЕкспорт” заявляє, що дана система БПЛА здатна знищувати цілі на відстані до 30 кілометрів з похибкою не більше 2 метрів.

Новий БПЛА розроблений “Компанією оборонних і радіоелектронних технологій” спільно з “СпецТехноЕкспорт”.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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