Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 70

Комплекс Patriot был «нацелен» на гиперзвуковые цели с 1990-х годов

Комплекс Patriot был «нацелен» на гиперзвуковые цели с 1990-х годов

Комплекс Patriot был «нацелен» на гиперзвуковые цели с 1990-х годов, пишет Джулиан Рёпке, военный обозреватель Bild.

«С 1990-х годов американская система ПВО «Пэтриот» была заточена именно на то, чтобы сбивать гиперзвуковые ракеты», — пишет Рёпке.

«В то время как русские преувеличивают характеристики своего оружия, американцы всегда дают заниженные оценки его истинной поражающей способности, чтобы лишить противников информации», — отмечает итальянский оружейник Томас Тайнер.

Поскольку «Кинжал» может нести снаряд с ядерной боеголовкой, успешные меры противодействия этим ракетам свидетельствуют о готовности НАТО отразить попытки России применить ядерные боеголовки.

«Мы получили доказательства того, что западная система ПВО способна перехватить 100% систем доставки тактического ядерного оружия даже при скоординированной по времени атаке с нескольких направлений», — подчеркивает эксперт по вооружениям Фабиан Хоффманн из Университета Осло.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

УПЦ МП належить до російської православної церкви - суд
Сегодня 07:33    56
Список стран, которые передали или планируют передать Украине самолеты - ИНФОГРАФИКА
Сегодня 07:27    52
В Польше обнаружили боеголовку российской ракеты, упавшей недалеко от Быдгоща в конце апреля
Сегодня 07:23    61
В Киеве ПВО уничтожили все вражеские цели, которые были запущены этой ночью со стороны РФ
Сегодня 07:21    59
В Украину из России вернули еще одного похищенного ребенка - украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец
Сегодня 07:12    63
Оперативна інформація станом на 06.00 20.05.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:06    74
На РФ мракобісся в промислових масштабах
Сегодня 06:41    92
F-16 витает в воздухе...
Сегодня 06:30    76
Девиз сейчас у Кремля – пересидим и это
Сегодня 06:20    98
Лідери країн "Великої сімки" домовилися посилити санкції проти росії та продовжувати підтримку України
Сегодня 06:10    88
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 