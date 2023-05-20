Комплекс Patriot был «нацелен» на гиперзвуковые цели с 1990-х годов, пишет Джулиан Рёпке, военный обозреватель Bild.

«С 1990-х годов американская система ПВО «Пэтриот» была заточена именно на то, чтобы сбивать гиперзвуковые ракеты», — пишет Рёпке.

«В то время как русские преувеличивают характеристики своего оружия, американцы всегда дают заниженные оценки его истинной поражающей способности, чтобы лишить противников информации», — отмечает итальянский оружейник Томас Тайнер.

Поскольку «Кинжал» может нести снаряд с ядерной боеголовкой, успешные меры противодействия этим ракетам свидетельствуют о готовности НАТО отразить попытки России применить ядерные боеголовки.

«Мы получили доказательства того, что западная система ПВО способна перехватить 100% систем доставки тактического ядерного оружия даже при скоординированной по времени атаке с нескольких направлений», — подчеркивает эксперт по вооружениям Фабиан Хоффманн из Университета Осло.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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