Комплексною послугою єМалятко скористалися 20 000 родин

Комплексна послуга єМалятко дозволяє отримати батьками одразу 8 сервісів за однією заявою.

Сьогодні вона доступна у 32 містах України: https://bit.ly/2B8fvCu. Її надають 1164 адміністратори у 206 пологових будинках, відділах реєстрації актів цивільного стану та центрах надання адміністративних послуг.

"єМалятко демонструє безпрецедентний рівень задоволеності послугою серед громадян — 95 % з тих батьків, що скористалися сервісом протягом останнього тижня високо його оцінили. А ми не зупиняємось і працюємо над тим, щоб послуга єМалятко стала доступна у кожному куточку України. Саме тому ми провели навчання для 4059 адміністраторів ЦНАП і РАЦС із 750 населених пунктів і вже скоро вони почнуть надавати єМалятко", — прокоментувала Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації.

Впровадження послуги реалізується Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Прем’єр-міністра України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби, Державної податкової служби та за сприяння міжнародних проєктів: програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), SURGe за підтримки Уряду Канади, проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми U-LEAD з Європою, EU4PAR, Grid Dynamics Life.

Источник: thedigital.gov.ua

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