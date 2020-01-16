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Компрометирующие аудиозаписи Гончарука: глава "Слуги народа" и сам премьер-министр отреагировали на скандал

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что в обнародованных в сети аудиозаписях была "склейка", хотя и не отрицает, что на аудио голос премьер-министра Алексея Гончарука.

Компрометирующие аудиозаписи Гончарука: глава Слуги народа и сам премьер-министр отреагировали на скандал

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы сотворить сенсацию. ... Как я понимаю, это была "склейка" стратегической сессии по финстабильности, которая продолжалась три часа", - добавил Арахамия.

Давид считает, что записи опубликовал один из участников этой стратегической сессии.

Комментируя слова, которые якобы звучат на аудио от имени Гончарука, о том, что у президента Владимира Зеленского "пустота в голове", Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично.

"Я не думаю, что у него (Гончарука) такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они уважают друг друга. Если выдергивать из контекста, то потом могут быть "чудесные" нарезки", - сказал глава президентской фракции.

Премьер-министр Алексей Гончарук обратился к украинцам с публичным заявлением, в котором уверяет, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания.  

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – сказал Гончарук.

По его словам, главная цель работы нынешней команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и "договорняков". Гончарук выразил уверенность в в итоговой победе.

"Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 млрд. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", – резюмировал премьер.

Вечером 15 января и утром 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

Новости портала «Весь Харьков»

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