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Комітет Сенату СШA підтримав збільшення безпекової допомоги Україні до $750 млн у межах оборонного бюджету на 2027 рік
Комітет Сенату з питань Збройних сил завершив роботу над своєю версією закону про національну оборону із загальним обсягом фінансування $1,15 трлн. Із них $750 млн підуть на програму USAI, яка фінансує закупівлю зброї в американських компаній для ЗСУ.
Документ також забороняє витрачати кошти на дії, які визнають суверенітет рф над українськими територіями, і передбачає передачу Україні розвідданих для підтримки військових операцій.
Документ ще має затвердити Конгрес США та підписати президент Дональд Трамп.
Джерело: https://t.me/babel/85029