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Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка з посади очільника Міністерства культури

Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка з посади очільника Міністерства культури

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики більшістю голосів не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади очільника Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це йдеться у повідомленні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, пише Громадське.

Так, питання про відставку Ткаченка буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що вже було багато випадків, коли перед відставкою профільний комітет не бере на себе пряму рекомендацію, а виносить рішення на розгляд у сесійній залі парламенту.

«Тому це рішення гуманітарного комітету відкриває шлях до винесення питання у залу, у пленарній залі пана Ткаченка звільнять», — зазначає Железняк.

21 липня до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури за власною ініціативою. Той заявив, що напередодні ввечері приніс прем’єр-міністрові Денису Шмигалю заяву «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни».

Ткаченко каже, що «лише потім здивувався» заяві Володимира Зеленського — ввечері 20 липня президент публічно, у традиційному вечірньому зверненні до всієї країни, попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури.

Агентство Телевидения Новости

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