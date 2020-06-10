Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо меценатської діяльності у сфері спорту

Комітет з питань молоді і спорту розглянув проекти Законів щодо меценатської діяльності у сфері спорту, а саме:

● про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту, №3498;

● про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту, №3498-1;

● про меценатство у фізичній культурі і спорті, №3469;

● про меценатську діяльність у сфері фізичної культури і спорту, №3469-1.

У всіх законопроектах пропонується підвищити ефективність та дієвість меценатської допомоги в сфері спорту і, як наслідок, забезпечити активну участь меценатів у реалізації соціально важливих заходів.

Зокрема, положеннями проектів визначаються загальні засади меценатства у сфері спорту, створюються сприятливі умови для оновлення спортивних споруд, спортивного устаткування державних та муніципальних спортивних закладів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило низку зауважень до проектів Законів про меценатство у фізичній культурі і спорті, №3469 та про меценатську діяльність у сфері фізичної культури і спорту, №3469-1. Зокрема, у відповідних висновках зазначено, що законопроекти не мають самостійного предмету регулювання, і питання меценатства у спорті доцільно врегульовувати шляхом внесення змін до вже існуючих законодавчих актів і за результатами розгляду у першому читанні законопроекти доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Водночас, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своїх висновках зауважило, що проектами Законів №3498 та №3498-1 пропонується вирішити питання меценатської допомоги в сфері спорту, а саме шляхом внесення змін до чинного законодавства України.

Під час засідання Комітету відбулася конструктивна дискусія щодо принципового питання: чи має меценатська допомога використовуватися на розвиток всіх видів спорту чи лише олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських. Більшість членів Комітету прийшли до висновку, що недоцільно обмежувати меценатів у визначенні напрямів надання меценатської допомоги, оскільки це допоможе залучити до різних видів спорту більшу кількість громадян України, насамперед, дітей та молоді. Тому члени Комітету підтримали пропозицію щодо прийняття за основу законопроекту №3498.

Крім того, члени Комітету запропонували створити у Комітеті з питань молоді і спорту робочу групу з підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту, № 3498, у разі його прийняття у першому читанні за основу, та долучити до цієї робочої групи народних депутатів-авторів всіх проектів, що спрямовані на врегулювання меценатської діяльності.

Також члени Комітету підтримали пропозицію Національного олімпійського комітету України, щоб під час ухвалення законопроекту за основу, додати до нього норми щодо інформаційного забезпечення меценатства.

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект Закону №3498, а проекти законів №3498-1, №3469, №3469-1 повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Источник: rada.gov.ua

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