Комітет з питань інтеграції України з ЄС визнав ряд законопроектів такими, що не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері євроінтеграції

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом на своєму засіданні 11 червня визнав такими, що не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері євроінтеграції, низку законопроектів.

Проект Закону №3558 про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного призначення). Законопроектом передбачено запровадити нульове ввізне мито на складові для виробництва, ремонту та експлуатації продукції оборонного призначення. На думку членів Комітету, проект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проект Закону №3429 про статус малонаселених територій. Законопроектом пропонується до малонаселених територій відносити населені пункти, в яких проживає не більш як 15 осіб на квадратний кілометр, а також ті, де недостатньо розвинена сфера праці та соціально-побутове обслуговування. Також пропонується встановити державні гарантії соціально-економічного розвитку таких територій. Розмір державних субвенцій на освіту, медицину, будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг пропонується збільшити на 20%. За висновком Комітету, документ не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, в той же час потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України щодо схеми такої державної допомоги та оцінки впливу на ринок.

Проект Закону №1192 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Проектом пропонується усунути прогалини у законодавстві України, щоб ефективно та у визначені Гаазькою конвенцією строки розглядати справи про викрадення дітей у судах України, забезпечувати виконання винесених судових рішень та притягнути до відповідальності осіб, які незаконно вивозять та утримують дітей за межами України. Комітет ухвалив висновок, що законопроект відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Проект Закону №3452 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення партійного плюралізму при формуванні складу представницьких органів і обранні виборних осіб на парламентському рівні. Проект передбачає зниження прохідного бар’єру з 5% до 3% для політичних партій на виборах. На думку членів Комітету, законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву ЄС.

Таким, що суперечить праву ЄС, Комітет визнав проект Закону №3028 про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо запровадження єдиного рахунку (квитанції) за сплату послуги з постачання та розподілу природного газу. На сьогодні українці платять окремо за постачання та розподіл природного газу відповідно за двома рахунками. Законопроект пропонує об'єднати сплату за ці послуги в одну квитанцію. Документ, за висновком Комітету, суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері євроінтеграції і потребує доопрацювання. Оскільки він стосується сфери енергетики, то, згідно з Додатком ХХVII Угоди про асоціацію, Україна зобов’язана провести консультації з Європейською Комісією щодо його сумісності з правом ЄС.

Проект Закону №3417 про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, на думку експертів Комітету, не відповідає принципу правової визначеності та цілям Угоди про асоціацію. Проектом пропонується надати можливість територіальним органам проводити позапланові заходи контролю у сфері довкілля, не отримуючи при цьому дозвіл від центрального органу.

Комітет також розглянув законопроекти №3311 та альтернативний до нього №3311-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки осіб, що постраждали внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19). Законопроектом №3311 пропонується підвищити ставку податку на доходи фізичних осіб, прибуток яких перевищує 10 мінімальних заробітних плат, до 27%. І знизити таку ставку на доходи, які не перевищують 5 мінімальних заробітних плат з 18% до 9%. Документом також пропонується до кінця року звільнити від оподаткування доходи фізичних осіб, на утриманні яких є малолітні діти, діти-сироти або діти з інвалідністю. Також пропонується зменшити ставки податку на додану вартість для високотехнологічних товарів з 20% до 7%. Законопроектом №3311-1 пропонується високотехнологічні товари оподатковувати за зниженою ставкою, а до фізичних осіб-платників податків застосовувати прогресивну шкалу оподаткування. Приміром, якщо приватний підприємець отримує дохід до 5 розмірів мінімальної заробітної плати включно — він платитиме 12% податку. Якщо від 5 до 10 розмірів мінімальної зарплатні включно — 18%, від 10 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати — 25%, а понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати — 35%. За висновком Комітету, положення зазначених законопроектів не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Источник: rada.gov.ua

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