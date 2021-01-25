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Кому разрешат отказаться от накопительной пенсии

Кому разрешат отказаться от накопительной пенсии

Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе.

Об этом идет речь в серии изменений, которые к законопроекту №2683, внедряющему в Украине накопительные пенсии, подготовило Минсоцполитики, сообщили Liga.net в министерстве.

Минсоц также предлагает создавать специальные фонды для тех граждан, которые не смогли выбрать для обязательных пенсионных накоплений негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Несмотря на то что такой фонд будет создан государством, планируется, что его работа не будет отличаться от уже существующих НПФ.

Также чиновники собираются создать "единое окно", где каждый участник системы сможет самостоятельно выбрать фонд, переводить накопленные средства с одного фонда в другой, контролировать состояние счета и т.п. "Единое окно" станет единой базой данных с информацией по всем участникам второго уровня накопительной системы, полагают в Минсоцполитики.

Финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет единого социального взноса и налога на доходы физических лиц: от каждого налога в систему будет поступать по 2%.

Для пенсионных выплат планируется предоставить три опции: пожизненные платежи, разовая выплата или разделение на определенный срок.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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