Комунальні служби Харкова працюють у штатному режимі

Станом на 14 березня, всі комплекси КП «Харківводоканал» працюють у штатному режимі, водопостачання та водовідведення всіх районів міста здійснюється планово.

Як повідомили на підприємстві, незважаючи на вибухи, авіаудари та вкрай складні умови виконання ремонтних робіт, аварійно-відновлювальні бригади приймають заявки та оперативно виїжджають на виклики. Зокрема, вчора працівники комплексу «Харківводопостачання» виконали великий обсяг робіт з відновлення подачі води у Слобідському, Шевченківському, Холодногірському та Київському районах. Крім того, де потрібно, приводили до ладу оглядові колодязі.

Сьогодні вони виконують відновлювальні роботи в Індустріальному, Основ’янському, Київському, Шевченківському районах та завершують роботи з ліквідації пориву на водоводі в Холодногірському районі. Також злагоджено працюють бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, які відновлюють подачу води у квартирах.

На підприємстві наголосили, що водовідведення міста теж здійснюється без затримок, система повністю контрольована. Аварійні бригади комплексу «Харківводовідведення» постійно проводять профілактичне чищення мереж. Для економії часу аварійних бригад харків’ян просять детальніше повідомляти про витоки води, вказуючи місце витоку, точну адресу. Також слід надати номер телефону заявника для уточнення. Інформацію приймають цілодобово за тел.: 15-33.

Сміття з міста вивозять співробітники КП «КВБО», у тому числі від будинків, які до військових дій обслуговувалися іншими компаніями.

На підприємстві зазначили, що багато приватних компаній кинули закріплені за ними будинки напризволяще, тому комунальним службам доводиться стежити за порядком у всіх дворах харків’ян без винятку.

«Водії наших сміттєвозів продовжують безстрашно їздити під гуркіт обстрілів. Не вперше доводимо, що лише з нами харків’яни можуть бути впевнені у чистоті своїх прибудинкових територій», – наголосили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости