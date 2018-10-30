Концепция внешней безопасности и новая стратегия мира и безопасности для Украины

В Киеве сегодня состоялся национальный форум, который стал довольно резонансным событием на политической карте Украины.

Пришло время Украине делать ставку на себя - такой посыл адресовала сегодня аудитории лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на Национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина":

Сьогодні настав час зробити ставку на себе. Сучасний світ влаштований так, що поважають сильних, а перемагають тільки могутні. Ми мусимо стати сильними та навчитися перемагати. І ми це зможемо. Я в цьому абсолютно впевнена.

Также Юлия Тимошенко представила концепцию внешней безопасности Украины, в которой речь шла о том, как с учетом изменений, происходящих в мире, можно преодолеть все проблемы и создать сильную страну.

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина":

Визнавши реалії нашої війни у правильному і повному контексті ми маємо запровадити ефективний механізм встановлення миру. Ми пропонуємо політико-дипломатичний формат "Будапешт плюс".

Лидер "Батькивщины" также констатировала, что в глобальном пространстве лозунг «один за всех и все за одного» изменяется на иной: «каждый сам за себя».

Агентство Телевидения Новости