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26.09.2018 18:52
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«Конфликта нет»: в Харьковском горсовете прокомментировали ситуацию с облэнерго

«Конфликта нет»: в Харьковском горсовете прокомментировали ситуацию с облэнергоОстановки электротранспорта в горсовете не опасаются, заявил сегодня заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

«У нас действительно есть текущая задолженность перед «Харьковоблэнерго». Они требуют погашения задолженности, и это нормально, потому что мы им действительно должны какие-то деньги. Но конфликта, который сегодня был раздут в интернете, у нас точно нет. Не знаю, кто придумал эту историю, но никаких отключений не планируется. У нас нет опасений, что может остановиться городской транспорт», — отметил Евгений Водовозов.

По его словам, с «Харьковоблэнерго» у городских властей «ровные, нормальные взаимоотношения», конфликта нет.

«Город готовится к отопительному сезону, деньги направляются на подготовку к зиме, и облэнерго входит в наше положение. До конца месяца или в первых числах октября мы постараемся исправить ситуацию», — пообещал Водовозов.

Какую сумму задолжало каждое из коммунальных предприятий, вице-мэр не уточнил.

АО «Харьковоблэнерго» сегодня пригрозило ограничить электроснабжение метрополитена и КП «Горэлектротранссервис». Причиной назвали задолженность в сумме больше 35 миллионов гривен.

В метрополитене сказали, что перечислят часть суммы. Пообещали, что подземка будет работать в штатном режиме — на перевозку пассажиров ситуация не повлияет.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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