Конгрес США наполягає на постачанні безпілотників Gray Eagle в Україну

Двопартійна група законодавців наполягає на тому, щоб Пентагон прискорив місячний розгляд, щоб визначити, чи повинні Сполучені Штати відправляти свої безпілотники MQ-1C Gray Eagle в Україну.

Сімнадцять демократів та республіканців Палати представників у четвер надіслали листа міністру оборони Ллойду Остіну, вимагаючи від нього прискорити поточну оцінку ризиків, щоб визначити, чи становить ризик передача технології, якщо вона потрапить до рук росії.

«Продовжують відбуватися затримки з поставками систем Gray Eagle в Україну, незважаючи на термінові запити міністра оборони України Олексія Резнікова та посла в США Оксани Маркарової», – пишуть депутати. «Хоча це важливо, ретельна оцінка ризиків і пом’якшення не повинні відбуватися за рахунок життя українців».

Офіційні особи Пентагону обмірковували запит на безпілотники Gray Eagle від України принаймні з середини квітня, але вони припинили це через побоювання щодо безпеки технології, а також її живучості в спірному повітряному просторі над Україною. Офіційні особи заявили, що вони також розглядають потенційний вплив на готовність американських військових, якщо безпілотник буде надано з їх власних запасів.

У четвер речник Пентагону Генерал Патрік Райдер сказав журналістам, що США надіслали Україні інші системи спостереження та розвідки, включаючи безпілотники Puma та ScanEagle, а також боєприпаси Switchblade.

«Ми продовжуємо підтримувати активний діалог з Україною та міжнародним співтовариством про те, що ми та міжнародне співтовариство можемо зробити задля підтримки України», — заявив Райдер.

Лист конгресменів наполягає, щоб Пентагон якнайшвидще розглянув питання поставок Україні Gray Eagle та MQ-9A Reaper, які виготовлені General Atomics з Сан-Дієго, Каліфорнія. США продавали Reapers Великобританії, Франції та іншим країнам, але не експортували Gray Eagle, який може нести на борту озброєння до чотирьох ракет Hellfire.

Конгресмени на чолі з представниками Марсі Каптур, штат Огайо, Браяном Фіцпатріком, штат Пенсільванія, Майком Квіглі, штат Іллінойс та Енді Гаррісом, штат Меріленд, закликали завершити перевірку якомога швидше.

«Якщо буде прийнято рішення про передачу Grey Eagles, то це має бути зроблено оперативно», — написали вони. «Або, якщо рішучість полягає в тому, щоб відмовитися від надання цієї технології, про це потрібно швидко та чітко повідомити, щоб дати нашим українським партнерам можливість будувати альтернативні плани».

Про лист, який отримав Defense News, першим повідомило Politico. Голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, штат Каліфорнія, також підписав лист.

У четвер прес-секретар General Atomics C. Марк Брінклі, якого зв’язали з приводу листа, розкритикував «нескінченну вичікувальну відповідь» уряду США на тлі місяців дискусій між Вашингтоном та Києвом щодо переваг цього кроку.

Компанія запропонувала навчити українських операторів безкоштовно та, за словами Брінклі, відповіла на «неодноразові занепокоєння щодо передачі технологій і запропонувала варіанти підвищення виживання на полі бою».

«Якщо ви вважаєте, що надання HIMARS щось змінило, то підніміть кілька «Grey Eagles» і подивіться, що буде далі», — сказав Брінклі. «Ніхто не хоче, щоб значні здобутки, досягнуті українцями, зникали через бездіяльність».

За матеріалами: Defensenews

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