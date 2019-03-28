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Конгрес США ухвалив законопроекти про боротьбу зі впливом Росії у Венесуелі та Європі

Конгрес США ухвалив законопроекти про боротьбу зі впливом Росії у Венесуелі та Європі

Палата представників Конгресу США ухвалила пакет законопроектів про протидію впливу Росії у Венесуелі та її енергопостачанню в Європу. Про це йдеться на сайті Конгресу.

У проекті закону щодо Європи йдеться про зниження залежності країн ЄС від поставок російського газу. У документі пропонується надавати допомогу країнам, щодо яких Росія за допомогою газу чинить політичний тиск.

«Енергетична безпека європейських країн залежить від розвитку доступних, прозорих та відкритих ринків, а також від державних і приватних інвестицій США», — зазначається у документі.

Щодо Венесуели, документ передбачає оцінку співпраці Росії з режимом Ніколаса Мадуро і потенційних загроз, які вона становить. США насторожує фінансова підтримка Мадуро та протидія Россії міжнародній підтримці самопроголошеного президента Хуана Гуайдо.

Після прийняття законопроекту держсекретар США має представити стратегію з протидії співпраці Москви та Каракаса. Також буде дана оцінка купівлі російськими компаніями енергетичної інфраструктури Citgo — «дочки» національної венесуельської нафтокомпанії PDVSA. Всі, кого вважатимуть діючими від імені РФ, потраплять під американські санкції.

Зараз документи очікують розгляду у Сенаті, після схвалення їх має підписати президент Дональд Трамп.

Источник: thebabel.com.ua

Автор: Костя Андрейковець

Новости портала «Весь Харьков»

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