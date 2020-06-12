11 червня відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США, Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 млн. дол. США за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Зазначене рішення є черговим визнанням з боку США того, що Україна продовжує успішно реформувати сектор безпеки і оборони, відповідно до цілей європейської та євроатлантичної інтеграції та стандартів НАТО.

Виділена безпекова допомога є важливим свідченням стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій Державі різноманітних засобів спостереження, контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, систем забезпечення кібернетичної безпеки та протидії російській пропаганді, тощо. Важливе місце у ньому посідає підтримка Військово-Морських Сил України, що має сприяти встановленню стабільності та безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні.

Надані засоби спрямовані на посилення бойових спроможностей ЗС України для протидії російській агресії, збереженню життів та здоров’я Українських воїнів, які відстоюють суверенітет та територіальну цілісність нашої Держави.

Міністерство оборони та Збройні Сили України щиро вдячні американським партнерам за послідовну підтримку процесу реформ в Україні та зміцнення обороноздатності нашої країни в умовах триваючої російської агресії. Реформа сектору безпеки і оборони, наближення його до стандартів НАТО та досягнення максимальної взаємосумісності зі збройними силами країн Альянсу залишається одним з головних пріоритетів Уряду України.

Источник: mil.gov.ua

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