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Конгрессмен Адам Кинзингер внес резолюцию, которая позволит США защитить Украину

Конгрессмен Адам Кинзингер внес резолюцию, которая позволит США защитить Украину

Конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер в эфире "CBS News" объявил о внесении общей резолюции, которая позволит президенту Байдену использовать вооруженные силы США для защиты территориальной целостности Украины в случае, если Владимир Путин будет использовано оружие массового уничтожения, ядерное, биологическое или химическое оружие против Украины. Так же эта резолюция даёт гибкий инструмент президенту США для пресечения российской агрессии в случае нагнетания ситуации.

Кроме этого он добавил, что по факту это будет мировая война. До Второй мировой войны были моменты, когда никто не хотел вмешиваться, но в конце концов мир осознал, что должен вмешаться. Он надеется, что ситуация не дойдет до этого, но если такое произойдёт, то США должны быть готовы к активному участию.

И это фактически топовая новость!

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14120

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