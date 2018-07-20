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Конгрессмены США готовят законопроект с ужесточением санкций против РФ за вмешательство в выборы

Конгрессмены США готовят законопроект с ужесточением санкций против РФ за вмешательство в выборы

Американский сенатор-республиканец Марк Рубио и его коллега демократ Крис Ванг Холлен готовят законопроект, который позволит автоматически вводить санкции против любого государства, который будет предпринимать попытки оказания влияния на выборные процессы в США.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой британскую газету The Times.

Это, по ее мнению, позволит автоматически ужесточить санкции против России, поскольку высокопоставленные представители американских спецслужб уже заявили, что наблюдают попытки со стороны РФ вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в конгресс США.

Так, об этом предупредил директор национальной разведки США Дэн Коутс. Директор ФБР Кристофер Рэй, хотя и заявил, что США "пока не фиксировали попыток атак на определенные части выборной инфраструктуры", отметил, что такая угроза существует, и ней надо относиться серьезно, поскольку отмечены "другие усилия по оказанию злостного влияния, которые всего в одном шаге от того, чтобы перейти на новый уровень".

"Если будут представлены оказательства того, что Россия или другое государство вмешивались в выборный процесс, то президент будет обязан в течение 10 дней ввести санкции. Это серьезно ограничит возможности господина Трампа по определению политики в отношении этой страны", - пишет издание.

Источник: voronz.in.ua

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Темы: санкции, США

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