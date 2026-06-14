Конкурент OpenAI посварився з урядом США – тепер вимикнув найсильніші моделі

Anthropic заявила, що "раптово вимкнуло" свої найпросунутіші ШІ-моделі Fable 5 і Mythos 5 після наказу уряду США обмежити доступ до них для іноземних громадян.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія отримала директиву експортного контролю, у якій влада послалася на міркування національної безпеки, але не надала конкретних деталей. За даними Anthropic, уряд вважає, що захист Fable 5 можна обійти і використати модель для виявлення вразливостей у програмному забезпеченні.

Anthropic не погодилася з рішенням і заявила, що усні пояснення про "потенційний вузький jailbreak" не мають бути підставою для відкликання комерційної моделі, якою користуються сотні мільйонів людей.

Наказ посилив напругу між компанією та урядом США. Раніше Anthropic відмовилася дозволити американським військовим використовувати її AI-моделі для внутрішнього стеження та повністю автономних систем озброєння, після чого уряд вніс компанію до чорного списку ланцюга постачання.

▶ ️Нагадаємо:

Модель штучного інтелекту Mythos компанії Anthropic спричинила хаос у стратегії Білого дому: відкриваючі широкі можливості, модель також може знаходити й вразливі місця у системах, що непокоїть Білий Дім.

Джерело: epravda.com.ua

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