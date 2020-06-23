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Конституційний суд поновив справу, яка може скасувати націоналізацію Приватбанку — ЗМІ

Конституційний суд поновив справу, яка може скасувати націоналізацію Приватбанку — ЗМІ

Після 4-річної паузи Конституційний суд поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб. Задоволення позову ставить під загрозу, зокрема, легітимність прийнятих Фондом рішень по Приватбанку.

Про це повідомляє НВ з посиланням на лист директора-розпорядника ФГВФО Світлани Рекрут до президента Зеленського, який опинився у розпорядженні видання.

У листі повідомляється, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків"

В ФГВФО зазначають, що наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матимуть "катастрофічний характер" для діяльності Фонду, Кабінету міністрів, Національного банку та стабільності всієї фінансової системи України.

Зокрема:

— унеможливить вивід неплатоспроможних банків з ринку і задоволення вимог вкладників та інших кредиторів таких банків;

— скасує вимоги до пов’язаних з неплатоспроможними банками осіб щодо відшкодування шкоди (збитку) банку і його кредиторам;

— унеможливить виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках діючих міжнародних програм і меморандумів.

"Крім цього, важливим питанням також є питання легітимності прийнятих Фондом рішень з дня прийняття закону, в тому числі по АТ КБ Приватбанк", - зазначає Рекрут.

Також вона попросила Зеленського скликати засідання РНБО у "зв’язку з загрозою нацбезпеки в економічній сфері".

Нагадуємо:

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку. Згодом ЗМІ повідомили, через які причини суд визнав націоналізацію незаконною.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: банк, суд

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