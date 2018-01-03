Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 60

Конституционный суд Молдовы во второй раз временно отстранил Додона

Конституционный суд Молдовы во второй раз временно отстранил Додона

Президент Молдовы Игорь Додон был временно отстранен от должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа. Такой вердикт вынес Конституционный суд Молдовы, сообщает Укринформ.

Согласно решению инстанции, полномочия по назначению новых министров и вице-премьеров временно будет исполнять премьер-министр или спикер парламента Молдовы.

Ранее группа депутатов парламента Молдовы обратились в КС с иском о временном отстранении Додона от должности из-за его повторного отказа подписать указ о новых назначениях в правительстве.

Несколькими днями ранее в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.

Это второй случай временного отстранения президента от должности. Ранее из-за его отказа подписать указ о назначении министра обороны президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента Андриану Канду, который и подписал указ о назначении Еуджена Стурзу министром обороны страны.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Доброе утро от Олега Пономаря
Сегодня 09:19    145
Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона
02.01.2018 16:27    226
Ще один спиртопровід на кордоні з Молдовою ліквідували прикордонники (ФОТО)
16.11.2017 06:50    155
Назначенный без Додона министр продолжит сотрудничество Молдовы с НАТО
26.10.2017 09:14    228
В Приднестровье очередное сезонное обострение
24.10.2017 09:14    302
Топ-20 новостей. Медведев: "от санкций России только лучше" (с)
24.10.2017 06:05    411
Додон отстранен от должности президента
20.10.2017 21:05    512
Конституционный суд принял решение, которое может привести к импичменту Додона
19.10.2017 08:30    193
Росія відмовляється виводити свої війська з Молдови
03.10.2017 12:25    264
Премьер Молдовы пошёл против президента: начало конца Додона?
07.09.2017 06:50    289
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 