Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд рассмотрел жалобу на роспуск Верховной Рады и принял решение рассматривать этот вопрос в форме устного производства. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

«Большая палата Конституционного суда Украины на своем заседании рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона Украины "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению дела состоится 11 июня 2019 года в 10 часов.

Агентство Телевидения Новости