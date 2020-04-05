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Конституционный суд предлагают перенести в Харьков

Конституционный суд предлагают перенести в Харьков

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон "О Конституционном суде" в части усиления независимости и улучшения эффективности его функционирования" зарегистрирована в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я предлагаю перенести Конституционный суд в Харьков, отправлять всех судей в отпуск одновременно, чтобы не было такого, что судья не участвует в рассмотрении каких-то дел, важных для всей страны. Третье - считаю, что конституционные жалобы юридические лица в КСУ подавать не могут, а потому отменяется такая возможность, тем более, что наше законодательство не предусматривает такой возможности, а почему-то в законе о КСУ ее предусмотрели. Поэтому законопроект изымает юридических лиц из перечня субъектов, имеющих право обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. Это основные пункты этого законопроекта с точки зрения общественного внимания", - заявила автор законопроекта, народный депутат фракции" Слуга народа "и председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Источник: sq.com.ua

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