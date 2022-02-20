Консульство Польши призывает своих граждан покинуть Харьковскую область

Генеральное Консульство Республики Польша в городе Харькове советует своим гражданам воздержаться от ненужных поездок в Украину и призывает их покинуть южно-восточные области страны.

Об этом сообщается на странице в Facebook и на сайте ведомства.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной обстановкой в плане безопасности на юго-востоке Украины МИД не рекомендует все поездки в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую область, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую область, город Севастополь и Автономную Республику Крым. Польские граждане, которые проживают в этих районах Украины, должны покинуть их», — сказано в сообщении.

На остальной территории Украины МИД также не рекомендует ненужные поездки.

Также гражданам Польши, которые сейчас находятся в Украине, рекомендуют зарегистрироваться в системе Odyseusz и постоянно следить за информацией Министерства иностранных дел на страницах польских представительств в социальных сетях и на сайтах.

Кроме того, необходимо подготовить и иметь под рукой документы, удостоверяющие личность, ковид-сертификат и наличные деньги для потребностей на случай отъезда.

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