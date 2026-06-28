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«Контракт 18-24: Дрони»: приєднуйся до «Фенікса» (ВІДЕО)

«Контракт 18-24: Дрони»: приєднуйся до «Фенікса» (ВІДЕО)

Тобі 18, 20 або 24 роки? Ти сповнений енергії й не знаєш, як її вивільнити? У нас є для тебе рішення, що кардинально змінить твоє життя. Й не варто його відкладати на потім. Просто постав собі питання: «Що я можу зробити зараз, у моменті?»

Долучившись до прикордонного підрозділу «Фенікс» за програмою «Контракт 18-24: Дрони» ти гарантовано отримаєш:

▪️ гідне фінансове забезпечення протягом служби;

▪️ компенсацію житла;

▪️ іпотеку 0% річних після завершення контракту;

▪️ право на виїзд за кордон;

▪️ звільнення від призову на рік після 2 років служби.

Ставай частиною єдиної екосистеми, залишай заявку на https://usfenix.army

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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