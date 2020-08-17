Контракт по БТР-4Е завершено – останню партію машин передано замовнику (ФОТО)

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України останні чотири БТР-4Е – таким чином усі контрактні зобов’язання з виготовлення 45 машин виконано.

“Вчора, із випередженням графіку, віддали останню партію бронетранспортерів для військових. Усі 45 машин готові та вже передані замовнику. Частина цих нових БТР-4Е прямує на Київ – вони візьмуть участь в урочистостях до Дня незалежності України”, – повідомив директор ХКБМ Яків Мормило.

Бронетранспортери від ХКБМ укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу “Маяк”, що є співвиконавцем контракту. Виконання контракту по БТР-4Е фактично відродило виробництво на цьому підприємстві.

“Для нас це був принциповий контракт. Його розблокування та вчасне виконання – за графіком, узгодженим із замовником, без нарікань на якість – це приклад того, що підприємства Укроборонпрому працюють по-новому. Основний замовник нашої бронетехніки – Міноборони. Ми хотіли довести військовим, що спроможні робити якісну техніку вчасно. І ми це зробили. На черзі – другий проблемний контракт – БТР для Нацгвардії. Його реалізація була неможлива через те, що ХКБМ виконував замовлення для військових на максимальній виробничій потужності заводу. Тепер усі перепони усунуті і незабаром нацгвардійці отримають першу партію машин”, – розповів заступник генерального директора ДК “Укроборонпром” Мустафа Найєм під час відвідування ХКБМ 13 серпня.

Сьогодні із візитом на підприємстві перебуває також віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він оглянув основні виробничі цехи заводу, ознайомився з етапами виготовлення БТРів та зробив короткий тест-драйв БТР-4Е: “Краще, ніж на “мерседесі”, – так відгукнувся Олег Уруський після того, як проїхався на бронетранспортері.

Нагадаємо, виконання поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, Кабінету міністрів України, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року. Перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Далі відвантаження відбувалися чітко за графіком, попри особливий режим роботи підприємства у зв’язку із заходами карантину.

Бронетранспортер БТР-4Е – це сучасна, броньована, колісна, чотиривісна, плаваюча бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна, тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркушу" до постановки на озброєння, нині серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів ЗСУ та НГУ, поступово замінюючи бронетранспортери, що залишились в спадок від Радянського Союзу. Бойове хрещення БТР-4Е відбулося в червні 2014 року при проведенні Антитерористичної операції в районі Слов’янська.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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